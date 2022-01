Il y aura un quatrième film Jumanji

cinéma : Il y aura un quatrième «Jumanji»

Le producteur l’a promis: un nouvel opus verra le jour. Star des nouveaux «Jumanji», Dwayne Johnson n’en finit plus avec les grosses franchises.

«Ça va se faire. C'est une certitude. Et je peux vous dire que ce film va être énorme!» Voilà ce qu’a annoncé Hiram Garcia, producteur des derniers «Jumanji», dans une récente interview donnée à « Collider ». Et d’ajouter: «Nous discutions du pitch l'autre jour, nous allons le présenter à Sony bientôt. Le planning tombe à pic pour tous les acteurs. Nous pouvons espérer que ce nouveau film sortira dans les salles fin 2023». Ce quatrième opus (le troisième depuis que «Jumanji» a été relancé en 2017 avec Dwayne Johnson ) doit se faire après «Red One»: un film de Noël qui sortira sur Prime Video avec la même équipe aux manettes.

En 2017, le carton «Bienvenue dans la jungle» a engrangé plus de 960 millions de dollars au box-office mondial. Sa suite sortie en 2019, «Next Level»; fit presque aussi bien, avec 800 millions de dollars de recettes. Ces films font suite au premier volet avec Robin Williams sorti en 1996, et se déroulent environ vingt ans plus tard. Le célèbre plateau de jeu est devenu un jeu vidéo, et il embarque quatre adolescents dans la jungle, dans la peau de leurs avatars (Dwayne Johnson donne la réplique à Kevin Hart, Karen Gillan et Jack Black).