Avenches (VD) : Il y aura un Rock Oz’, mais pas dans les arènes

L’open air avenchois se jouera les 13 et 14 août 2021 sur la place du Casino, adjacente aux fameuses arènes romaines. Il faudra un Certificat Covid pour y accéder.

Bonne nouvelle pour les fans de Rock Oz’Arènes. Contrairement à ce qui avait été annoncé en avril 2021, le festival aura bel et bien lieu en août 2021, mais en format très réduit. «Les organisateurs du festival et ses bénévoles, n’y tenaient plus. Il faut pouvoir se rencontrer à nouveau et faire la fête ensemble», communique l’open air jeudi 1er juillet 2021. Une fois n’est pas coutume, les arènes romaines ne seront pas exploitées. Il se déroulera sur la place du Casino adjacente «tout spécialement réaménagée avec confort et convivialité». La programmation de ces deux soirs de musique, les 13 et 14 août 2021, sera uniquement suisse.