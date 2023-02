De l'eau dans le gaz entre Jennifer Lopez et Ben Affleck

Jennifer Lopez et Ben Affleck : Il y avait de l’eau dans le gaz entre eux aux Grammies

L’attitude blasée de Ben Affleck, aux côtés de son épouse Jennifer Lopez, a interloqué la Toile. Visiblement, l’actrice a remis son mari en place durant la cérémonie.

Un couple présent aux Grammy Awards, marqués par Beyoncé, a beaucoup fait parler: celui formé de Jennifer Lopez et de Ben Affleck, qui se sont mariés en juillet 2022. Surtout à cause de l’attitude de Monsieur. Sur de nombreuses séquences diffusées en direct, dimanche 5 février 2023, on voit l’acteur de 50 ans qui paraît blasé, trouver le temps long et clairement s’ennuyer. Le comportement de Ben n’a pas échappé à Jennifer, si on en croit un spécialiste de la lecture sur les lèvres interrogé par le «Daily Mail».

D’après cet expert, la chanteuse et comédienne remet même clairement en place son mari dans la vidéo ci-dessus en lui disant: «Arrête. Montre-toi plus sympathique, motivé». Et celui qui a joué «Batman» de lui répondre: «Je pourrais…» Selon le tabloïd anglais, l’ambiance entre les deux stars était déjà délétère en janvier 2023 lors de la première du film «Shotgun Wedding» dans lequel joue Jennifer Lopez et pour lequel elle nous avait accordé une interview.

D’après un proche du couple, cité par le site Etonline.com, la mauvaise attitude de Ben Affleck est à mettre sur le compte de la fatigue: «Il voulait tout de même y aller pour soutenir Jennifer, mais ce n’était pas le Ben habituel. Jen s’amusait et elle voulait qu’il montre qu’il était heureux d’être là. Elle sait aussi qu’il est plus casanier qu’elle et que ce n’est pas trop son truc d’être dehors pour des événements tout le temps.»