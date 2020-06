Coronavirus

Il y avait déjà foule dans les hôpitaux de Wuhan en octobre

Des chercheurs de la Harvard Medical School ont fait des découvertes intéressantes en analysant les images satellites des parkings des hôpitaux de la ville chinoise ainsi que les mots-clés recherchés par les internautes dès août 2019.

Ces images montrent la différence de fréquentation des parkings des hôpitaux de Wuhan entre octobre 2018 et 2019.

Le Covid-19 était-il présent en Chine bien avant l’apparition des premiers cas officiels? Selon une étude de la Harvard Medical School , qui s’est basée sur des images satellites et des tendances de recherche sur internet, il est possible que la maladie ait commencé à se propager déjà au mois d’août.

En comparant les images satellites des parkings de cinq hôpitaux de Wuhan, les chercheurs ont constaté une hausse significative du nombre de voitures entre la fin de l’été et l’automne 2019 et la même période de l’année dernière. Sur des images datant d’octobre 2018, les scientifiques ont compté 171 voitures sur le parking de l’hôpital Tianyou, l’un des plus grands de la ville.