Mites alimentaires dans un snack Aldi – «Il y avait des fils partout, c’était dégoûtant»

F.Z.* se réjouissait de croquer à pleines dents dans son snack bio acheté il y a quelques jours chez Aldi. Or en ouvrant le paquet, son estomac s’est noué. «Il y avait des fils qui sortaient des dés croustillants. On aurait dit une toile d’araignée. C’était dégoûtant», se souvient la lectrice bernoise domiciliée à Suberg.

Néanmoins intriguée, elle a voulu en avoir le coeur net et a regardé de plus près, en compagnie de son petit ami. Les deux jeunes gens ont étalé le contenu du sachet sur la table de la cuisine et ont regardé à l’intérieur des bouchées. Le verdict a été sans appel: il y avait plusieurs mites alimentaires à l’intérieur du paquet.