France: Elle découvre des caméras cachées dans son logement Airbnb

France : «Il y avait des images de moi dans la douche»

«J’y pense tout le temps, j’en rêve même. C’est stressant!» Larissa, 24 ans, a du mal à se remettre de l’expérience qu’elle a vécue le week-end dernier à Rouen (nord). Avec deux amis et son copain, la jeune femme a loué un logement Airbnb dans la ville normande, où elle avait prévu de passer la soirée du 10 décembre. Au beau milieu de la nuit, Larissa s’est levée pour aller aux toilettes, et la présence d’un petit réveil posé sur une étagère a attiré son attention.

«J’ai été violée dans mon intimité»

Airbnb assure avoir suspendu le compte de l’hôte en question et se dit prêt à collaborer avec la police. «Nous appliquons des politiques strictes concernant l’utilisation de tout type de dispositif de surveillance au sein des logements loués sur notre plateforme et prenons des mesures fermes contre quiconque enfreindrait ses règles», assure l’entreprise. Larissa, elle, a raconté son histoire sur les réseaux sociaux et espère que le responsable rendra des comptes. «Je me dis que beaucoup d’autres personnes ont pu être victimes de ce malade». explique-t-elle au «Parisien».