«Il y avait des problèmes entre Stan et Roger»

Severin Lüthi a évoqué les tensions entre les deux stars du tennis suisse en amont de la finale de Coupe Davis 2014.

Voilà 6 ans que la Suisse a remporté la Coupe Davis, la première de son histoire et l'unique à ce jour. Cette performance historique, elle la doit en grande partie à l'osmose entre Stan Wawrinka et Roger Federer lors du double victorieux face à Julien Benneteau et Richard Gasquet. Le Vaudois et le Bâlois avaient affiché un niveau de jeu et une complicité exceptionnels, décrochant une victoire qui a fait basculer le sort de la finale.