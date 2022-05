Romain Duris a peur des fantômes

Notre capsule vidéo sur le film «Coupez!»

Romain Duris, avez-vous peur des zombies?

Moi j’ai peur des fantômes, ouais. Ils viennent parfois me voir dans mes rêves, mais généralement pas sous la forme de zombies. Au cinéma, un film de zombies n’est pas ce qui me fait le plus peur. C’est plutôt des films comme «L’exorciste», quand il y a des esprits. J’y crois à ça.

Jouer dans un film de zombies, ça vous vendait du rêve?

Du rêve enfantin oui. La mise en scène, le faux sang, la peinture rouge, tout ça me ramène à mon enfance, quand on cherchait à se faire peur avec des petits bouts de ficelle.

Qu’est-ce qu’il y a de jouissif sur un tournage pareil?

Le plan-séquence de trente-cinq minutes qui ouvre le film. On l’a fait une quinzaine de fois en quatre jours, c’était comme un voyage dans lequel on était tous embarqués. Il y avait plein de sang, plein de bordel… Trente-cinq minutes sans couper la caméra, ça se rapproche de l’expérience du théâtre. On joue avec l’instant présent, les incidents, on est encore plus dedans.

«Coupez!» est un remake du film japonais de Shin’ichiro Ueda «Ne coupez pas». Il met en scène un tournage où tout part en vrille. DR

Jouer le rôle d’un réalisateur-caméraman, ça vous a inspirés?

C’était cool oui, je pouvais regarder Michel Hazanavicius et piocher, m’inspirer en direct de son attitude, sa gestuelle. J’ai la chance de me retrouver assez régulièrement sur des plateaux. Je vois les réalisateurs faire et je me dis que ça reste un métier hallucinant. Pour passer derrière la caméra, il me faut une histoire. Mais bien sûr, j’ai ça dans un coin de la tête

Vous passez du dramatique «En attendant Bojangles» à une comédie complètement délirante: facile?

Oui, c’est génial de passer d’une chose à une autre, d’une ambiance à une autre. Je déteste quand les choses se répètent. Moi-même, je suis un mélange de choses dramatiques et de choses légères. Je ne me suis jamais ennuyé dans ma vie et je me suis toujours laissé porter par l’énergie du projet qui arrivait. Peu importe le ton du film au final. Que ce soit un film dramatique ou comique, il ne faut ni chercher à faire pleurer ni chercher à faire rire. On joue, c’est un peu le même travail.

«Coupez!» De Michel Hazanavicius. Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Matilda Lutz, Finnegan Oldfield. Sortie en salle le 18 mai 2022. Note: ***

Trois questions à Michel Hazanavicius, le réalisateur:

Était-ce un tournage plutôt fun ou éprouvant?

Le tournage n’était pas éprouvant car quand on fait le métier qu’on aime, on est contents d’être là. En plus on a tourné juste après le confinement, on sortait d’une période anxiogène et on se retrouvait soudain sur un plateau avec de l’hémoglobine, des cascades, des bras coupés… il y avait une vraie joie d’être là.

Le tournage du film (dans le film) est complètement foireux: ça arrive dans la vraie vie?

Foireux à ce point, non. Dans une comédie tout est poussé à son paroxysme, et là il y a un alignement de planètes foireuses qui font que c’est une catastrophe. En revanche, la sensation de courir après le temps et d’être sans cesse en train de résoudre des problèmes, oui il y a bien quelque chose qui ressemble à ça dans le métier!

Votre compagne Bérénice Bejo, votre fille et votre nièce font partie du casting. Ambiance familiale sur le plateau?

Oui, enfin, Bérénice ne faisait pas des Bolognese tous les soirs! Ce n’est pas le premier film que je fais avec elle donc on sait avoir des rapports de réalisateur et actrice. Quant à ma fille, c’était son premier long métrage, mais on n’a pas imposé un rapport de père-fille.

Nous avons rencontré Michel Hazanavicius sur la Croisette, le 17 mai 2022. 20min/Marvin Ancian