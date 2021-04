Résident du Vortex, Damien* arrive difficilement à fermer l’œil ces dernières nuits. Selon ce locataire, depuis mardi dernier, les rassemblements bruyants n’en finissent dans cette résidence étudiante. «Ils tapent aux portes, mettent la musique à coin, malgré le règlement qui n’autorise le bruit que jusqu’à 22h, s’agace-t-il. La nuit de jeudi à vendredi, j’ai dû veiller jusqu’à 4h du matin en attendant que la sécurité parvienne à disperser la foule!» Et le week-end de Pâques a été le coup de grâce. «La nuit de vendredi à samedi, il y avait tellement de bruit qu’on a dû aller dormir ailleurs», explique le jeune homme, qui vit avec sa compagne.

Des dizaines de dénonciations

Le département sécurité, environnement et prévention de l’UNIL, UniSEP, organise des rondes régulières après 22h, et jusqu’à minuit environ, avec des agents de son équipe ou des agents privés. Géraldine Falbriard, attachée de presse de l’université lausannoise, explique que «les effectifs de surveillance du lieu ont été renforcées» après les nuits mouvementées entre jeudi et samedi, en accord avec la Fondation maisons pour étudiants Lausanne (FMEL).