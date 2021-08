États-Unis : «Il y avait un type bizarre qui les faisait flipper»

Mariées depuis quatre mois, deux femmes qui faisaient du camping dans les montagnes de l’Utah ont été retrouvées tuées par balle mercredi dernier.

Adeptes du camping, Kylen Schulte (24 ans) et Crystal Beck (38 ans) connaissaient les montagnes de l’Utah par cœur. Alors, quand elles ont disparu la semaine dernière, leurs proches ont tout de suite compris que quelque chose de grave s’était passé. «Kylen et Crystal ont dit à leurs amis qu’il y avait un type bizarre qui faisait du camping près d’elles et il les faisait flipper! Et qu’elles devaient changer de campement. Maintenant, elles sont introuvables depuis 4 jours et nuits!» a écrit sur Facebook Sean-Paul Schulte, père de Kylen, mercredi dernier.