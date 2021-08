Incendies en Grèce - «Du paradis à l’enfer», les apiculteurs d’Eubée ont tout perdu

Incendies en Grèce : Sur l’île d’Eubée: «On sera morts avant que ça repousse»

Ravagée par des incendies de forêts, l’île d’Eubée en Grèce est passée du paradis à l’enfer. Les apiculteurs ont tout perdu.

«Comment vont se nourrir les abeilles?»

Sur un smartphone, les deux hommes font défiler des photos prises ces derniers mois dans la nature abondante. «Des souvenirs pour la vie», lâche Adonis Vakos. La peur du vide a remplacé la peur des flammes pour les apiculteurs de la région. Depuis les incendies d’une virulence exceptionnelle, l’ensemble des agriculteurs, éleveurs et producteurs redoutent les conséquences économiques et les risques d’inondations. «On va sans doute devoir migrer nous aussi, et mettre nos ruches dans d’autres régions», projette Adonis Vakos. «Regardez, il n’y a plus rien de vert autour de nous.

40% de la production de miel du pays

«La crise climatique est une dure réalité et nous montre que les forêts vont devenir de plus en plus vulnérables et de plus en plus précieuses pour ce qu’elles apportent», ajoute-t-il. «La crise climatique n’est pas une excuse pour échouer mais doit être une alarme pour changer», assène Dimitris Karavellas. Pour Alexandra Messare, directrice des programmes en Grèce pour Greenpeace, les autorités ont une responsabilité. «Le gouvernement, tout comme le précédent, n’a pas investi pour défendre la biodiversité et les personnes qui en dépendent», accuse-t-elle.