Face à des arrivées record de migrants aux Canaries, Madrid serre la vis

En visite dans l’archipel, le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska a annoncé l’envoi, mardi, au Sénégal, pour une durée d’«un mois et demi», d’un avion qui coopérera «avec les autorités du Sénégal et de Mauritanie» pour empêcher les départs de migrants clandestins de leurs côtes. Un autre avion sera déployé dans l’archipel des Canaries pour renforcer les moyens de surveillance déjà en place, a-t-il ajouté.

«Il y a un rebond» des arrivées de migrants, qui est la «conséquence d’une situation de déstabilisation dans le Sahel», a souligné le ministre. «La pression migratoire est quelque chose de très complexe. Nous devons y faire face avec des moyens clairs, et de façon plus importante dans les pays d’origine» des migrants, a-t-il encore dit.

Le ministre, qui s’est rendu en Mauritanie, la semaine dernière, et doit se rendre prochainement au Sénégal, a affirmé que «plus de 12’000» arrivées de migrants aux Canaries avaient été évitées depuis le début de l’année.

Plus de 8500 arrivées depuis début octobre

Fortement empruntée depuis quelques années en raison du durcissement des contrôles en Méditerranée, la route migratoire vers les Canaries, dangereuse et souvent meurtrière, a enregistré, ces dernières semaines, un bond du nombre d’arrivées.

D’après les derniers chiffres du ministère espagnol de l’Intérieur, l’archipel a vu arriver 23’537 migrants entre le 1er janvier et le 15 octobre, soit une hausse de près de 80% par rapport à la même période de 2022. Sur les seuls quinze premiers jours d’octobre, 8561 migrants ont débarqué dans l’archipel, un record depuis une précédente crise migratoire en 2006, selon les médias espagnols.

Or, les autorités des Canaries n’ont pas la capacité logistique d’accueillir un tel nombre de personnes, notamment mineures. «C’est triste mais nous avons battu tous les records» avec l’arrivée «de près de 100 mineurs non accompagnés chaque jour» et la présence au total de 3800 mineurs dans l’archipel, a déclaré le président régional des Canaries, Fernando Clavijo. «Cela nous dépasse tous», a-t-il dit, en demandant la solidarité des autres régions espagnoles.