Canaries: Quatre morts lors d’une arrivée massive de migrants

Selon les sauveteurs en mer, deux des quatre embarcations ont été interceptées vendredi soir et ont été accompagnées jusqu’au port de la Restinga (photo), dans le sud de la petite île d’El Hierro, la plus à l’ouest des Canaries.

Le double de migrants par rapport à 2022

D’après les derniers chiffres du Ministère espagnol de l’intérieur, l’archipel a vu arriver 30’705 migrants entre le 1er janvier et le 31 octobre, soit plus du double du chiffre enregistré sur la même période de 2022. Parmi eux, près d’un quart sont arrivés à El Hierro, devenue récemment la principale porte d’entrée en Espagne par la mer, les migrants cherchant à s’éloigner le plus possible des côtes africaines, pour éviter les garde-côtes.