Îles désertes: Classement des lieux les moins touristiques du monde

23,3 millions: c’est le nombre de touristes qui affluent chaque année vers la Suisse pour en admirer ses merveilleux paysages. Et ce n’est pas le seul pays à être pris d’assaut par les touristes. Certaines destinations prisées sont tellement submergées qu’ il y a plus de touristes que d’habitants. Si ce n’est pas à quoi vous aspirez, il vous faudra approfondir un peu vos recherches, car il existe encore des lieux paisibles, il faut juste savoir où ils se trouvent. Le site «World Population Review» a établi un classement des dix endroits les moins fréquentés du monde.

3e place

Niué ne compte guère plus de 10’200 touristes par an.

2e place

Les touristes ne se bousculent pas non plus sur les îles Marshall, dans l’océan Pacifique. L’archipel, qui compte lui aussi parmi les plus petits États du monde, ne compte que 43’000 habitants environ. Pour y accéder directement, il faut impérativement passer par Hawaï.

1re place

À la première place du classement, on trouve un autre archipel situé entre l’Australie et Hawaï. Il s’agit de Tuvalu, le quatrième plus petit État du monde en termes de superficie (25,66 km²). Les habitants de ce coin paradisiaque du globe, dont le nombre frôle tout juste les 10’000, ne reçoivent pas beaucoup de visiteurs. Avec 3700 touristes par an, Tuvalu est l’endroit le moins fréquenté par les touristes au monde.