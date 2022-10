Téléréalité : «Illan a tenté de mettre fin à ses jours»: son agent donne de ses nouvelles

«Vers 4h30 ce matin à Dubaï, Illan a tenté de mettre fin à ses jours»: Liil Serge Mbeutcha, l’agent et ami du candidat de téléréalité Illan Castronovo a donné de ses nouvelles à nos confrères de «TV Mag». Dès qu’il a pris connaissance des stories inquiétantes de son ami, il a tenté de le contacter mais n’ayant aucune réponse, il a «sollicité la conciergerie de son immeuble pour qu’ils aillent à sa rencontre».

Le jeune homme est encore en vie mais «il est très faible, il n’en peut plus. Illan va très mal, il a essayé de se donner la mort. Désormais, il faut qu’il se remette». Dans un message après sa tentative, il écrit à son manager: «Frère, je n’en peux plus d’être traité de violeur, de pédophile et de pointeur. J’en ai marre, il faut que ça s’arrête… C’est trop dur».