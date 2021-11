Téléréalité : Illan accusé d’agression sexuelle

Le candidat de téléréalité aurait été filmé en train de maltraiter une mineure. Il nie tout en bloc.

Assis à ses côtés, le blogueur Nabil El Moudini, lui, n’a pas hésité à dire que l’auteur de cet acte était Illan. Également menacé par le Français incriminé, Nabil a affirmé que le détenteur de la vidéo était Sebydaddy, ami d’Illan et aussi candidat de téléréalité. «J’essaie de dénoncer des faits de société qui peuvent aider tout le monde, s’est-il justifié. Les personnalités que je dénonce génèrent beaucoup d’argent et forcément tout ça repose sur leur image. Et quand quelqu’un vient et essaie de dénoncer, ça dérange parce qu’on leur fait perdre de l’argent.»