France : Illan Castronovo à nouveau visé par une plainte pour viol

Une information judiciaire a été ouverte et confiée à un juge d’instruction de Blois (Loir-et-Cher) après deux plaintes contre X pour des viols en 2018, dans lesquelles apparaissent les noms des influenceurs Illan Castronovo, qui avait tenté de mettre fin à ses jours en octobre 2022 , et Julien Bert, révélés par des émissions de téléréalité. Les deux plaintes contre X avec constitution de partie civile ont été déposées par deux jeunes femmes, âgées de 18 et 20 ans au moment des faits, habitant le Loir-et-Cher, a précisé leur avocat, Me Arié Alimi. Confirmant avoir reçu les plaintes, la procureure de la République de Blois Charlotte Beluet a indiqué avoir saisi un juge d’instruction dans son réquisitoire introductif.

Selon des éléments des plaintes consultés, les deux jeunes femmes participaient à une soirée dans une boîte de nuit de Fougères-sur-Bièvres (Loir-et-Cher), quand elles ont perdu connaissance après avoir bu un verre offert par Illan Castronovo. La plus jeune des deux femmes a déclaré avoir été réveillée par la lumière d’un téléphone pointé dans sa direction, tenu par une autre personnalité de la téléréalité, Julien Bert. Selon la plainte, elle avait alors le pantalon baissé dos à Illan Castronovo, qui avait lui aussi son pantalon baissé. La deuxième jeune femme a indiqué être redescendue des loges de l’établissement sans aucun souvenir, après un moment avec Julien Bert et Illan Castronovo. Son corps portait alors de nombreuses ecchymoses et son tampon hygiénique avait disparu. «Les violences sexuelles se combattent simultanément sur les fronts politiques, médiatiques et judiciaires. Le monde de la téléréalité et des influenceurs ne peut y échapper eu égard à son importante résonance sociale», a réagi Me Arié Alimi, auprès de l’AFP. Illan Castronovo a déjà été accusé à plusieurs reprises, notamment d’agressions sexuelles et de harcèlement, par au moins cinq candidates d’émissions de téléréalité. À Nice, une enquête préliminaire a été ouverte en décembre 2021 après le signalement d’un ex-candidat qui, selon son avocate, accuse Illan Castronovo «de viol et agression sexuelle» sur un tiers.