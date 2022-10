Illan Castronovo: annonce effroyable sur Instagram

Téléréalité : Illan Castronovo: son annonce effroyable sur Instagram

Le célèbre candidat de la téléréalité a indiqué sur le réseau social qu’il voulait quitter ce monde.

Dans sa story, Illan a republié une photo de lui et sa maman, prise en 2021 en Martinique. Instagram

Si les stars de la téléréalité nous font souvent rire, le matin du 28 octobre 2022, c’est tout le contraire. Illan Castronovo, vu dans un nombre incalculable d’émissions de téléréalité, diffusées de 2017 à 2021, a laissé entendre que sa vie n’avait plus de sens. Et ce, depuis qu’il a été accusé d’agression sexuelle sur mineure l’an passé. «Le 14 novembre 2021, ma vie a basculé. Depuis ce jour, j’ai perdu toute joie de vivre. J’ai essayé de tenir et de me relever pour mes proches, mais quand je vois qu’un an après, on ne me lâche toujours pas… Personne ne peut se rendre compte de ce que c’est d’être accusé à tort de choses horribles alors que tu n’as réellement rien fait. Le tribunal médiatique, aujourd’hui en France, c’est ça la justice Et le tribunal médiatique m’a condamné à mort», a-t-il écrit dans des stories, que l’on peut programmer en avance, sur Instagram.

Il a continué, avec des messages qui font froid dans le dos. «Sam Zirah (ndlr: célèbre YouTubeur), tu me pousses au suicide. Les mots «agression sexuelle» associés à mon nom ont été prononcés tellement de fois dans ta bouche que je les compte même plus. Des années que tu me salis. Tu as gagné. S’il te plaît, quand je serai mort, respecte au moins mes parents et ma famille» a écrit le Français de 28 ans.

Illan a également insisté sur le fait qu’il n’avait pas été condamné par la justice. «Je te rappelle que la présomption d’innocence, c’est un droit fondamental auquel j’ai le droit, encore plus quand il n’y a aucune procédure à mon encontre. Accuser à tort, oui, c’est ça la vérité. Quand tu es sali, tu es sali à vie. Tu as beau faire ce que tu veux, il n’y a rien qui va changer. Aujourd’hui, la vérité, c’est que je préfère mourir que porter une étiquette qui n’est pas la mienne», a-t-il expliqué avant de poster une photo de lui et de sa maman et de remercier les gens et sa famille qui l’ont soutenu.

Pensées suicidaires? Faites-vous aider. Vous ressentez des pensées suicidaires, ou vous vous inquiétez pour un proche? Parlez-en et faites-vous aider, 24/7. La Main Tendue (adultes, 24/7): 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7): 147

Urgences médicales: 144

santépsy.ch

Stop suicide