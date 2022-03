Téléréalité : Illan officialise sa relation avec Marta Borkowska

Le candidat de téléréalité est en couple avec le mannequin polonais.

La Polonaise de 27 ans n’est pas une inconnue. Elle est mannequin et influenceuse, suivie par plus de 700’000 abonnés sur Instagram. À son propos, Illan s’est réjoui qu’elle soit «belle», mais pas que, puisque selon lui, elle est également «très intelligente, très gentille et très bien éduquée». Pour l’heure, on ne sait pas comment les tourtereaux se sont rencontrés, ni depuis combien de temps ils roucoulent ensemble.