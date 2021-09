Illan, Dylan et Mujdat dans une nouvelle émission

France : Illan, Sarah Fraisou, Dylan Thiry au casting d’une nouvelle émission

Plusieurs candidats de téléréalité vont tenter de résoudre leurs problèmes de cœur dans un programme animé par la love coach Aissa Moments.

Dans cette émission, dont la bande-annonce a été postée par le groupe M6 sur le Net, celle qui était aux côtés de Magali Berdah dans «Les princes et les princesses de l’amour» accueillera plusieurs personnalités de la télé en face à face dans une pièce et les mettra «face à leurs mensonges et leurs responsabilités».