«Personne ne s’est jamais plaint dans le voisinage. On utilise cette piste à peine deux heures par mois en moyenne, alors là, vraiment, je ne comprends pas!» Le papa de Ryan Oppliger est amer. Mercredi, l’Etat de Fribourg lui a annoncé par courrier que le minicircuit de motocross qu’il a aménagé sans autorisation dans sa propriété en 2014 doit être démantelé d’ici au 30 avril. Motif: le terrain est partiellement situé dans une zone agricole.

Graine de champion

Son fils, âgé de 11 ans, est champion de Suisse 2019 en Kids 65 cm³ et fait figure de grand espoir national de la discipline. Ses week-ends, Ryan les passe à se mesurer aux plus grands coureurs dans toute l’Europe. «A son niveau, il a aussi besoin de pouvoir pratiquer durant la semaine, reprend le papa. Or, dans la région, aucun circuit n’est ouvert le mercredi après-midi. Travailler à la maison représente notre seule solution.»