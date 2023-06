Illustrez la carte 20's BEST et gagnez Fr. 5'000.- !

Email-Adresse Empfänger:

Un nombre impressionnant de propositions nous sont parvenues et le jury va maintenant choisir entre toutes celle qui illustrera la carte 20's BEST. contest@20minutes.ch En participant au concours de création, je donne formellement l'autorisation à Tamedia d'utiliser le résultat de ma participation pour une durée illimitée et sans frais supplémentaire pour un emploi actuel ou futur. Tous les droits d'auteur et de reproduction sont complètement pris en charge par le prix du concours qui est de 5'000 francs suisses. Ces conditions s'appliquent aussi en cas de non-acceptation ou de non-utilisation, entière ou partielle, du prix du concours.

La carte 20's BEST de 20 minutes débarquera au printemps et vous proposera toutes sortes d'offres alléchantes. Tout est prévu pour plus de fun, plus de style, et surtout, plus pour moins! Des offres alléchantes de la part des meilleures marques, que ce soit dans les domaines de l'électronique, du style, de la beauté, etc., qui vous seront plus accessibles grâce à la carte 20's BEST.