Genève : Ils abandonnent leur voiture après un accident

Samedi, une auto partie en embardée a été laissée sur place par ses occupants. Le propriétaire est recherché.

Les faits se sont produits non loin des barres du Lignon.

Samedi soir, peu avant minuit, dans le quartier du Lignon (GE), une voiture s’est encastrée contre un arbre et le grillage d’une propriété. A l’intersection entre le chemin Barde et la route du Bois-des-Frères, l’auto a continué tout droit, a percuté le tottoir et est partie en embardée. Appelées, les forces de l’ordre ont découvert un véhicule très endommagé, mais vide. Ce que confirmeront les pompiers. Selon la «Tribune de Genève», quatre personnes, des jeunes d’une vingtaine d’années, auraient circulé à bord de la voiture. La police recherche le propriétaire de l’auto, sans savoir, à l’heure actuelle, s’il est impliqué dans l’accident.