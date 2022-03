Football : Ils agressent l’arbitre après avoir perdu la coupe

Défaits aux tirs au but par le Sportivo Tirolesa en finale d’une coupe régionale en Argentine, les joueurs de La Puerta s’en sont violemment pris à l’homme au sifflet.

Le Sportivo Tirolesa et La Puerta s’affrontaient en finale de la Liga Regional Colón, à Cordóba. Une rencontre vouée à rester dans l’anonymat, mais que de graves faits ont malheureusement mise en lumière. La victoire est revenue aux seconds nommés, vainqueurs aux tirs au but. Juste après la dernière transformation, l’arbitre – un certain Eduardo Pastorino – a été pris en chasse par les joueurs du Sportivo Tirolesa. Ces derniers se sont plaints de plusieurs décisions lors du temps réglementaire et ont laissé éclater leur colère après leur défaite. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on voit l’homme au sifflet tenter d’échapper à une nuée d’assaillants, avant d’être coincé contre un grillage puis passé à tabac.