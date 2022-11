France : Ils appellent à renoncer aux enfants pour sauver le climat

Tout bébé à naître va accentuer le réchauffement climatique, selon une petite association écolo et décroissante.

Limiter la fécondité serait donc une solution, au même titre que faire isoler son logement ou limiter ses voyages en avion. Démographie responsable convient pourtant que son engagement est plus «symbolique» que réellement efficace. Publiée en 2014 par deux chercheurs australiens, une étude révélait en effet que, «même avec des politiques de l’enfant unique imposées partout dans le monde et des événements entraînant une mortalité catastrophique, il y aurait toujours probablement entre 5 et 10 milliards d’êtres humains en 2100».