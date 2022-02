Tessin : Croyant appeler les pompiers tessinois, ils arrivent en Allemagne

Les deux personnes à l’origine de l’incendie qui s’est déclaré sur le Monte Gambarogno (TI) le 29 janvier ont composé le numéro des pompiers de la ville de Tessin… en Allemagne.

Le 29 janvier, un incendie s’est déclaré sur le Monte Gambarogno au Tessin. Deux personnes, âgées de 26 et 28 ans, originaires du canton de Schwytz semblent être à l’origine du départ de feu. En effet, ils bivouaquaient juste en dessous de l’Alpe de Neggia et pensaient avoir éteint leur feu de camp. Réveillés par les flammes, les deux jeunes gens ont tenté de contenir le sinistre à l’aide de leurs bottes et d’eau rapporte la RSI.