Nouvelle-Zélande : Ils apprennent à sauver les baleines

Chaque année, près de 300 cétacés finissent sur les plages néo-zélandaises. Pour lutter contre ce fléau, l’ONG Project Jonah entraîne une armée de bénévoles.

Sur une plage de Nouvelle-Zélande balayée par les vents, des apprentis sauveteurs tiennent fermement le filet, s’enfoncent dans l’eau et relâchent enfin dans la mer une baleine de deux tonnes… en caoutchouc. «Gardez l’évent dégagé… vous êtes trop près de la queue, un seul coup peut vous blesser gravement, vous et la baleine», hurle un instructeur, en direction de ses élèves, sous la pluie de Wellington.

La météo hostile n’entame pas l’enthousiasme du groupe qui parvient à manœuvrer le mannequin de baleine globicéphale – aussi appelée dauphin pilote – de cinq mètres de long pour le hisser sur un matelas entouré de deux boudins gonflables. La grande réplique de cétacé et une plus petite de 200 kg sont finalement portées en eaux profondes par les bénévoles formés par Project Jonah, une ONG néo-zélandaise de sauvetage des baleines.

Pour former ses bénévoles au sauvetage de cétacés, l’ONG néo-zélandaise Project Jonah utilise une réplique gonflable de dauphin pilote, ou baleine globicéphale, de 5 mètres de long.

Rempli d’eau, le mammifère marin en latex prépare les équipes à de véritables situations d’urgence, la Nouvelle-Zélande connaissant l’un des bilans d’échouages les plus élevés au monde. Près de 300 animaux s’échouent chaque année dans le pays, selon les chiffres officiels, et il n’est pas rare de voir des groupes de 20 à 50 dauphins pilotes se retrouver en perdition sur une plage. Les chiffres peuvent même monter à des centaines lorsqu’un «super banc» est impliqué, comme en 2017 lorsque près de 700 dauphins pilotes se sont échoués.

Une intervention risquée pour les sauveteurs

Outre l’aspect émotionnel, le sauvetage de cétacés comporte de nombreux risques physiques, comme des blessures causées par l’agitation de l’animal. L’évent de la baleine dégage des bactéries et des champignons et l’eau autour des animaux échoués est rapidement contaminée par des matières fécales et par du sang qui peut attirer les requins. Même les cadavres présentent un danger: lors de la décomposition, le ventre se remplit de gaz, qui peut provoquer l’explosion de la carcasse.