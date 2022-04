États-Unis : Ils apprennent que leur fils est vivant, 3 ans après avoir perdu sa trace

Disparu en 2019 en Californie, un jeune homme atteint d’autisme a été retrouvé sain et sauf dans une station-service de l’Utah. La fin du cauchemar pour ses parents.

«C’est vraiment lui?» Au bout du fil, Suzanne Flint a la voix qui tremble. Et pour cause. La Californienne vient d’apprendre, par la bouche de son mari, que son fils Connerjack est en sain et sauf. C’est la fin d’un long calvaire pour les parents du jeune homme aujourd’hui âgé de 19 ans, qui souffre d’autisme. «Je n’ai jamais cessé de chercher. Tous les jours», confie Suzanne à Inside Edition. «Ce que les shérifs ont fait, c’est incroyable. C’était comme gagner un milliard de dollars», s’émerveille-t-elle.