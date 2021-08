Brésil : Ils attachent des otages à leurs autos et en font des boucliers humains

Des criminels lourdement armés ont semé le chaos tôt lundi matin à Araçatuba, attaquant trois succursales bancaires. Au moins trois personnes ont perdu la vie.

Le chaos a duré environ deux heures et s’est terminé par une course-poursuite entre les forces de l’ordre et les criminels, répartis dans dix voitures. Selon G1, les braqueurs se sont servis d’un drone pour surveiller les mouvements de la police et avaient mis le feu à des véhicules pour bloquer des rues. Trois personnes sont mortes, dont deux habitants et un braqueur. Quatre blessés ont dû être hospitalisés. L’un d’entre eux a dû se faire amputer les deux pieds après avoir déclenché un explosif en passant à proximité.