Paris: ils attaquent leur fournisseur de gaz pour majoration abusive des prix

Paris (F) : Ils attaquent leur fournisseur de gaz pour majoration abusive des prix

Le litige, symptomatique d’une situation concernant d’autres copropriétés et fournisseurs, met aux prises un petit immeuble du XIIe arrondissement de Paris dont la facture de chauffage a subitement pris l’ascenseur durant l’hiver 2021-2022 «sans même en informer les copropriétaires», précise David Rodrigues, juriste de la CLCV.

«Une dizaine de copropriétés sont dans le même cas avec Gaz Européen. On a choisi d’en accompagner une en justice, en espérant faire un coup de semonce et que Gaz Européen revoit sa politique», précise le juriste.

La clause d’«imprévisibilité»

Selon lui, l’entreprise se retranche à tort derrière la clause d’«imprévisibilité», lui permettant de changer les conditions du contrat de manière unilatérale et de procéder à une facturation complémentaire. «Des cas similaires ont également été rapportés de la part de la société Antargaz», précise dans un communiqué la CLCV.

«Nous n’avons pas modifié le prix fixe de nos contrats, il s’agit exclusivement de solliciter un éventuel complément de prix si certaines conditions étaient réunies, notamment la rigueur hivernale», se défend Gaz Européen. Le fournisseur fait aussi valoir que «les variations extraordinaires du prix du gaz naturel et de l’électricité ont un impact direct sur l’équilibre de certains contrats».

«Je regarde régulièrement les factures et j’ai vu une ligne inhabituelle appelée «compensation spot», raconte le président du conseil syndical de l’immeuble parisien aidé dans son recours. À l’époque où il découvre le pot aux roses, ce retraité de 74 ans exige une explication de Gaz Européen, pour s’entendre dire qu’ils n’étaient couverts sur les marchés qu’à 90%.

1000 euros de plus sur 6 mois

Deux ans plus tard, une ligne de facturation s’est ajoutée sans préavis sur la facture de l’hiver 2021-2022 et un millier d’euros supplémentaires à débourser sur six mois. «Pas beaucoup mais 50% d’augmentation», souligne le président du conseil syndical.