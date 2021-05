États-Unis : Ils attirent des ours avec des donuts, puis lâchent leurs chiens

Un couple appâtait des plantigrades avec de la pâtisserie puis les jetait en pâture à une meute de chiens. Les vidéos étaient ensuite publiées sur les réseaux sociaux.

Un couple d’Américains se retrouve face à la justice pour avoir maltraité des animaux dans le but de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Charles Scarbrough, 32 ans, et sa femme Hannah, 29 ans, font partie d’un groupe d’au moins neuf personnes qui s’adonnaient à une pratique cruelle dans une forêt de la région d’Orlando (Floride).

Selon «The Ocala Star Banner», les individus utilisaient des donuts pour attirer des ours noirs. Une fois les plantigrades en vue, ils lâchaient une meute de chiens sur eux et filmaient la scène. Affolés, les ours grimpaient parfois aux arbres pour échapper au danger, mais se faisaient attaquer s’ils tombaient. Lors d’une de ces sessions, le groupe a abattu et dépecé un plantigrade, selon le procureur.