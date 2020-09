Analyse de discours, cas d’école

L’équipe de chercheurs s’est par ailleurs penchée sur les éléments de langage et contenus sémantiques des deux candidats. Il en ressort que celui qui adopte le plus fortement une «rhétorique de combat» est, sans trop de surprise, l’actuel président, qui cible son adversaire en se permettant même à plusieurs reprise d’écrire son nom avec des fautes de frappe (on lit parfois «Bidan» au lieu de «Biden»). Trump est également plus empreint de certitudes et assène des répétitions fréquentes de messages simples, «même trompeurs ou faux».

Joe Biden, lui, a un discours plus modéré, même s’il semble parfois chercher à convaincre de voter contre son adversaire plutôt que de voter pour lui par adhésion. Il se veut par contre plus «proche des gens» et utilise plus souvent le pronom «nous» en comparaison à son adversaire qui, lui, est bien plus égocentré. Il met plus l’accent sur des valeurs morales et à des concepts symboliques comme la paix ou la liberté.