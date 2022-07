Canton de Fribourg : Ils avaient transformé une auberge en lieu de manifestation nazie

Deux Suisses romands, un Glânois de 39 ans et un Vaudois de trente ans, ont été condamnés par le Ministère public fribourgeois à quarante jours-amendes avec sursis et à des amendes de 1000 francs pour injures, discrimination, incitation à la haine et dérangement d’auberge, pour avoir transformé la terrasse de l’établissement en lieu de manifestation nazie en septembre 2021, rapporte «La Liberté».