Harry et Meghan : Ils avouent qu’ils ne se sont pas mariés en secret

Alors qu’ils avaient confié à Oprah Winfrey que leur mariage avait eu lieu trois jours avant la cérémonie officielle, Harry et Meghan ont admis que ce n’était pas tout à fait vrai.

Dans leur interview exclusive diffusée le 7 mars 2021 sur CBS, le duc et la duchesse de Sussex avaient révélé, au milieu de leur poulailler, qu’ils s’étaient mariés en secret trois jours avant de se dire «oui» sous les yeux de près de 2 milliards de téléspectateurs. «Personne ne le sait, mais nous avons appelé l’archevêque et nous lui avons dit: «Écoutez, ce grand spectacle, c’est pour tout le monde, mais nous voulons que notre union soit célébrée entre nous.» Les voeux que nous avons échangés ont été prononcés dans notre jardin avec l’archevêque de Canterbury et c’est tout. Il n’y avait que nous trois», avait confié Meghan à Oprah Winfrey.