Ecole: Ils barbouillent le drapeau de la paix en le prenant pour celui des LGBT

Un précédent dans le canton de Vaud en 2021

Cette affaire tessinoise en rappelle une autre similaire en Suisse romande. En 2021, le dos de l’agenda scolaire vaudois pour les élèves de 9e, 10e et 11e présentait lui aussi un discret arc-en-ciel LGBT. Certains d’entre eux avaient eux aussi rayé le symbole. Le canton avait affirmé alors qu’il n’y avait aucun militantisme pour la cause et que le pictogramme véhiculait les valeurs de respect de la diversité et de l’orientation sexuelle et affective.