Suisse

Ils bidouillaient des cartes Manor pour se faire du blé

Avec la complicité de deux employés, quatre individus ont écumé les magasins de la chaîne, au nom de vrais clients.

Deux collaborateurs du service clientèle de Manor à Genève ont eu l’idée de monter une arnaque grâce aux cartes de fidélité de la chaîne de magasins. En bidouillant les données pour que la manœuvre reste la plus discrète possible, ils ont émis des cartes provisoires (lire encadré), que Manor fournit aux clients qui n’ont pas leur sésame avec eux.

Les filous les ont ensuite vendues à des complices. Ces quatre jeunes, un Jordanien, un Suisse et deux Français, se sont déplacés à vingt reprises dans des succursales Manor de toute la Suisse. Dès l’automne 2018, et à un rythme intensif, ils ont pu acquérir sans bourse délier du matériel informatique haut de gamme et des téléphones portables de marque pour un préjudice total évalué à des dizaines de milliers de francs. La combine n’a échoué que les quelques fois où des vendeurs attentifs leur ont demandé une pièce d’identité, en plus de la carte temporaire.