Vaud: Ils bloquent la sortie des billets de train pour se les faire rembourser

Les escrocs bloquent la fente par laquelle sortent les tickets. Lecteur reporter/20min

Entre Lausanne et Montreux, ces derniers jours, de nombreux automates à billets semblaient étrangement en panne dans les gares CFF. Aucun titre de transport ne sortait des machines. Les clients, pensant qu’il s’agissait d’un simple bug ou d’un défaut, s’éloignaient de ces dernières, pour se rendre à un guichet ou pour appeler le service clientèle de la compagnie. C’est là que les escrocs entraient en scène, car il ne s’agissait nullement d’un problème technique.

Ils avaient en effet préalablement bloqué la sortie des billets. Puis, ils les récupéraient et parvenaient à se les faire rembourser. «Nous avions déjà eu une vague il y a quelques mois et nous avons à nouveaux eu des cas ces derniers jours, explique un porte-parole des CFF. Mais nous avons d’importants moyens de surveillance et de police. Les auteurs ont été interpellés. Certains croyaient que ce n’était guère plus qu’une blague. Mais les interpellations vont déboucher sur des plaintes pénales. C’est tout sauf drôle.» En cas de doute, les CFF recommandent aux utilisateurs de se rendre au guichet pour signaler les éventuels problèmes.

Les automates, cible d’escrocs et de dealers

Si le porte-parole préfère ne pas entrer dans les détails quant aux conditions de remboursement des tickets, un pendulaire signale que c’est très simple. À la condition de n’avoir pas eu le temps de faire le trajet pour lequel le billet a été acheté, il est possible de se le faire rembourser en cash. «On nous facture une petite pénalité. C’est tout. C’est tellement simple, qu’il m’est même arrivé d’acheter un billet et de me le faire rembourser, juste pour avoir du liquide», explique-t-il.