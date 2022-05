Paris : Une boutique Chanel proche de la place Vendôme a été braquée

En plein centre de Paris, une boutique de montres et bijoux de luxe a été attaquée, jeudi, en début d’après-midi. Les quatre braqueurs ont réussi à prendre la fuite sur une moto et un scooter.

Quatre personnes casquées et masquées, dont une au moins portait un fusil d’assaut, ont braqué, jeudi après-midi, une boutique de luxe Chanel d’horlogerie et de joaillerie, près de la place Vendôme, au cœur de Paris. Les quatre malfrats ont pris la fuite sur un scooter et une moto, a ajouté la police, en précisant qu’il n’y avait pas de blessé. La brigade de répression du banditisme, saisie de l’enquête, s’est rendue sur place.