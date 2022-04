Fête de la bière suisse: Ils brassent de la bière plutôt que de l’air

Le COVID a bouleversé leurs plans

Alors que la production annuelle de la brasserie Celestial avoisinait les 20’000 litres par an, le COVID est venu contrarier les plans du couple Danielsson-Fourie. «On s’était établis auprès d’une petite clientèle de fidèles et les fûts représentaient alors la moitié de notre production. Avec la fermeture des établissements publics et la disparition des festivals, il a fallu se réorienter, la production a alors basculé à 100% en bouteilles», détaille Marianne Fourie. La Française et son mari ont fait preuve d’innovation en lançant un concept d’events virtuels auprès de grandes entreprises. «On livrait les cartons et les boîtes distribuaient les bières à leurs employés en home office pour des apéros virtuels ou des dégustations», raconte Peter Danielsson avant rappeler que la campagne Qoqa, en collaboration avec la Vaudoise Assurances, leur avait également permis de garder la tête hors de l’eau. «Nous avons réussi à stabiliser notre croissance et à survivre», dixit Marianne Fourie. Le conditionnement des 20’000 litres produits par an redevient gentiment aux valeurs d’avant la crise du Covid, à savoir 50% en bouteilles, 50% en fûts.