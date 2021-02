Ainsi, «l’occupation d’une pièce uniquement dédiée à l’activité professionnelle» ne suffit plus, il doit désormais s’agir d’une activité sur la durée. Or, télétravailler en raison du Covid-19 est considéré comme temporaire et n’est donc pas reconnu comme du travail à domicile en tant que tel. Conséquence: aucune déduction fiscale n’est possible.