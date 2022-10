Australie : Ils collent leurs mains sur la protection d’un Picasso

«Il semblerait que les trois protestataires ont pénétré par le rez-de-chaussée (du musée) avant qu’un homme et une femme ne se collent à la protection de la peinture de Picasso», a déclaré une porte-parole de la police de l’État de Victoria. Les manifestants – une femme de 49 ans originaire de Nouvelle-Galles du Sud et un homme de 59 ans de Melbourne – ont été «dégagés du tableau» plus d’une heure après le début présumé de leur action, a fait savoir la police.

Les deux personnes, ainsi qu’un homme de 49 ans de Melbourne, «ont été arrêtés et aident la police dans son enquête», a-t-elle ajouté. Le musée a déclaré avoir appelé la police et fermé l’exposition au public durant l’incident. «Les mains des manifestants ont été retirées du plexiglas en toute sécurité et sans que l’œuvre ne soit endommagée», a rapporté un porte-parole de la National Gallery of Victoria.