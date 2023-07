Valais: Ils courent en montagne et décrochent un contrat d’apprentissage

Lors de la dernière session, 23 jeunes Valaisans sans projet de formation sont entrés dans la mesure Run&Sign encadrée par Nasca Formation. Ils seront 14 à avoir persévéré jusqu’au bout de l’aventure et à se retrouver au départ de Sierre-Zinal, le 12 août prochain. Et, cerise sur le gâteau, tous ces coureurs intégreront le marché de travail, ces prochaines semaines, contrat d’apprentissage en poche.

«En se retrouvant sur le parcours de Sierre-Zinal avec Tarcis Ançay (ndlr: vainqueur de la course en 2006), le jeune va comprendre que ce qui était inimaginable devient réalisable. Les valeurs et les diverses expériences, que les jeunes vont vivre au-travers du programme Run&Sign se transforment en autant d’atouts susceptibles de convaincre des employeurs de les recruter», assure le formateur. Mondialement connue, la course de montagne emblématique impose le respect. La préparer exige un travail minutieux qui allie persévérance, rythme d’entraînement soutenu et résilience. «En Valais, face aux patrons, ça remet le jeune à un certain niveau», juge Thomas Rossier. Quatorze contrats d’apprentissage sont là pour en témoigner.