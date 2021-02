Vendredi dernier, peu après son éclosion, un oisillon est mort au parc animalier de Goldau. Le phénomène a déjà eu lieu l’année passée. Aussi, dans l’espoir que la famille de gypaètes barbus puisse quand même s’agrandir, le parc s’est lancé à la recherche d’un couple de ces charognards qui aurait deux œufs et dont l’un pourrait être adopté par les parents du parc schwytzois. Car, en général, ces volatiles pondent deux œufs et n’élèvent que le plus vigoureux.