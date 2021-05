Hockey sur glace - Ils craquent à 1,8 seconde du coup de klaxon

Dès samedi, Washington et Boston feront face au premier tour des play-off du championnat de NHL dans une série au meilleur des sept matches. Hasard du calendrier, les deux équipes se sont rencontrées lors du 56e et dernier match de la saison régulière 2021 au Capital One Arena, où les Capitals se sont imposés 2-1 grâce à un but gagnant de l’ailier gauche autrichien Michael Raffl à 1,8 seconde du coup de klaxon.