La chanteuse Lizzo et l’acteur Jack Black ont joué ensemble dans «The Mandalorian», sur Disney+.

Les téléspectateurs de la série «The Madalorian», sur Disney+, ont eu une sacrée surprise devant leur écran, mercredi 5 avril 2023. Dans le sixième épisode de la saison 3, ils ont pu reconnaître Lizzo et Jack Black dans une courte séquence de la fiction liée à l’univers de «Star Wars». La chanteuse de 34 ans, qui assume ses formes , y jouait le rôle de la duchesse du Plazir 5, tandis que l’acteur de 53 ans y campait un chef militaire appelé Capitaine Bombardier.

Stupéfaits de voir apparaître les deux stars américaines dans le feuilleton qui rencontre un succès phénoménal, de nombreux internautes ont aussitôt réagi sur les réseaux sociaux. «OK, je suis tellement obsédé par Lizzo et Jack Black dans «The Mandalorian», a tweeté l’un d’eux. «Lizzo et Jack Black? Deux de mes célébrités préférées font partie de «Stars Wars» maintenant?» s’est enthousiasmé un autre, ou encore: «Attendez, c’est Jack Black et Lizzo dans «The Mandalorian»? Wow, je veux vraiment vivre sur cette planète!»