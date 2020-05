Coronavirus

Ils découvrent la pandémie après un mois en mer

Un jeune couple de globe-trotteurs a réalisé la traversée de l'Atlantique sans se douter de l'ampleur que prenait l'épidémie de coronavirus. C'est en arrivant aux Caraïbes qu'ils ont pris conscience de la gravité de la situation.

Elena Manighetti et Ryan Osborne ont le goût du voyage et de l'aventure. Raison pour laquelle ce jeune couple s'est lancé, en 2017, dans un tour du monde à la voile au départ de Manchester. Alors que jusqu'à début 2020, leur périple se déroulait sans encombre, ils ont entendu parler pour la première fois du coronavirus fin février, alors qu'ils étaient sur le point de quitter les îles Canaries pour se lancer dans la traversée de l'Atlantique, à destination des Caraïbes. A cette date, le virus ne concernait encore qu'essentiellement la Chine, et personne ne pouvait alors prédire qu'il s'étendrait aussi rapidement dans la quasi totalité du monde.