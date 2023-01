Berne : Ils découvrent un voleur en train de manger sur leur terrasse

Le voleur a attaqué le gratin de pâtes et bu du Rivella et de l’eau minérale.

Une habitante d’Anet (BE) a eu un choc, samedi 14 janvier au soir. Sortie sur le balcon pour fumer avec son mari, elle est tombée nez à nez avec un homme inconnu assis à la table de la terrasse, qui les a salués poliment d’un «Salam aleikum».

«On se demande comment il est entré chez nous», poursuit la propriétaire de la maison. Devant lui, sur la table, il y avait un plat à gratin à moitié vide avec des spaghettis à la viande, une bouteille de Rivella et une bouteille d’eau. L’intrus avait dû voler ces aliments dans une remise attenante. «Il faisait comme si c’était la chose la plus normale du monde. Il était assis là et se la coulait douce», raconte la témoin à «20 Minuten».