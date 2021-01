Luges et skis: des moyens de locomotion comme les autres

En application de l’art. 48, al. 1bis de l’ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière, les skis et les luges peuvent être utilisés comme moyens de locomotion aux endroits où cela est conforme à l’usage local. En ville, les services de police traiteront donc l’utilisation des skis et des luges comme moyens de locomotion de manière proportionnée aux circonstances: «Si ce type d’activité ne cause ni trouble ni accident, la police, de même que les autorités communales, accueillera les lugeurs et les skieurs avec sympathie et bienveillance, en tenant compte qu’ils contribuent également à laisser un souvenir et une image pittoresques. Chacun se souvient des citoyens descendant la rue du Petit-Chêne à Lausanne à l’hiver 1985 lors des fortes chutes de neige», précise Christèle Borloz, de la police cantonale vaudoise. En revanche, si cette initiative occasionnait un accident, celui-ci serait traité conformément aux règles applicables en la matière. Dans le même sens, la réaction de la police serait différente si le lugeur devait emprunter une route particulièrement passante, devenant de ce fait un danger pour les autres usagers. Enfin, si les lugeurs ou skieurs devaient provoquer un trouble particulier à la tranquillité du voisinage, leur comportement pourrait également faire l’objet d’une dénonciation à l’autorité communale compétente pour violation du règlement général de police.