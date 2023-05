Fribourg: Ils demandent un congé parental de 24 semaines

Les Jeunes Vert’libéraux fribourgeois veulent imiter leurs aînés genevois (lire ci-dessous). Ce lundi, ils ont déposé une motion populaire auprès du Grand conseil, baptisée «Pour un congé parental maintenant!». Le texte demande de modifier la constitution cantonale et d’y ajouter un congé maternité de 16 semaines au moins, contre 14 actuellement, et de 8 semaines au moins pour l’autre conjoint. Subtilité: 2 semaines pourraient être échangées entre les bénéficiaires.

L’objectif annoncé est de faire progresser l’égalité entre parents et de renforcer les liens avec leur enfant. «Il est temps d’instaurer dans le canton de Fribourg un véritable congé parental, destiné aux parents hétérosexuels, homosexuels ainsi qu’aux parents adoptifs. Ce congé parental sera financièrement supportable», expliquent les auteurs de cette motion populaire dans leur argumentaire.

Un financement «50-50»

Ce congé parental serait financé par l’introduction d’une nouvelle assurance perte de gain financée à part égale par les employeurs et les employés, expliquent les Jeunes Vert’libéraux. Si les entreprises n’auraient pas l’obligation de donner ces congés supplémentaires, elles devront financer le congé parental via cette cotisation. Une fois les signatures de la motion contrôlées, le texte sera transmis au Conseil d’Etat fribourgeois pour qu’il y réponde. Finalement, c’est le Grand Conseil qui décidera de la prendre ou non en considération.