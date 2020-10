La «Goutte de Saint-Mathieu» est située entre le chemin de Saint-Mathieu, la route de Chancy et la bretelle autoroutière. dr

Un canton surdensifié « où on bétonne tout » . C’est ce que dénoncent les opposants à un déclassement de terrains agricoles à Bernex (GE), sur le périmètre dit de la « Goutte de Saint-Mathieu » . Une dizaine d’associations de défense du patrimoine, ainsi que des élus, des viticulteurs et des habitants lancent un référendum contre la loi qui prévoit la création d’une zone dévolue à de l’équipement public sur 44’631 m2 situés en zone agricole (voir encadré) . Le Grand Conseil avait donné son aval le 1er octobre, par 77 voix pour, 9 contre et 3 abstentions.

Une «croissance non maîtrisée»

Pour les référendaires, le projet illustre à son échelle « les conséquences d’une croissance démographique non maîtrisée » . « On se bat contre cette politique de bétonisation, où on déclasse systématiquement en zone agricole » , déclare Lionel Dugerdil, agriculteur et responsable du Comité référendaire. Il déplore la suppression de l’agriculture durable et locale, qui préserve pourtant l’environnement.

« Ce n’est pas qu’un référendum agricole, c’est aussi la question des choix pour les générations futures, ajoute, de son côté, Willy Cretegny, viticulteur et conseiller administratif à Satigny. 500’000 habitants, c’est assez. Il y a un développement rapide et le moteur de cette croissance, c’est l’économie. Veut-on continuer à attirer des entreprises alors qu’il y a des bouchons, que les transports publics sont saturés? Il faut être sage, dire à un moment Stop, et marquer un temps d’arrêt avec un objectif de changement de vision pour le canton. On veut une zone urbaine vivable. »

De plus en plus de refus

Les opposants rappellent que plusieurs mo d ifications d e zones ont été récemment re calées e n votation: aux « Crêts » au Petit-Saconnex et au Pré-du-Stand au Grand-Saconnex, lors du scrutin de novembre 2019, et à Cointrin en février dernier. « On voit qu’il y a de plus en plus de refus nets » , constate Stéphane Florey, député UDC. Le Grand Conseil vient de rejeter un déclassement pour la prison des Dardelles, et des communes comme Lancy et Collex-Bossy revoient leur politique en la matière, ajoute-t-il.

Pour voir aboutir le référendum, les opposants doivent réunir 5370 signatures d’ici le 18 novembre: « On en veut 7000 pour avoir une marge suffisante, indique Stéphane Florey. Je pense qu’on a toutes nos chances quand on voit tous ces refus, je suis confiant. Il y a une volonté de consommer local, on l’a vu récemment, mais pour ça, il faut avoir la zone agricole suffisante. »